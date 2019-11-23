«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в дебютном матче Моуринью

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«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма». Стоит отметить, что это была дебютная игра для Жозе Моуринбю на посту главного тренера «шпрот».

В составе победителей голами отметились Сон Хын Мин, Лукас Моура и Гарри Кейн. Первый мяч «Вест Хэма» в этой встрече забил Майкл Антонио, а на 90+6 минуте отличился Анджело Огбонна.

Благодаря этой победе «Тоттенхэм» поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Вест Хэм» идет 16-м, имея в активе 13 баллов.

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Чемпионат Англии. 13-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 1:3

Голы: 0:1, Мин, 36; 0:2 — Моура, 43; 0:3 — Кейн, 49; 1:3 — Антонио, 73; 2:3 — Огбонна, 90+6.