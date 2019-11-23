«Бостон» потерпел третье поражение в последних четырех матчах НБА

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«Денвер Наггетс» переиграл «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 96:92 в пользу хозяев. В составе победителей трипл-дабл из 18 очков, 16 подборов и десяти передач оформил Никола Йокич.

У гостей 22 балла и десять подборов в активе Джейлена Брауна.

«Бостон» потерпел третье поражение в последних четырех матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Даллас Маверикс» одержал разгромную победу над «Кливленд Кавальерс».

НБА. Регулярный чемпионат

«Денвер Наггетс» (Денвер, США) — «Бостон Селтикс» (Бостон, США) — 96:92 (27:13, 18:21, 25:23, 26:35).