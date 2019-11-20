РУСАДА опровергло информацию о двух пропущенных допинг-тестах Глазыриной
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило об одном пропущенном допинг-тесте биатлонистки Екатерины Глазыриной, передает Rusbiathlon.
Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что спортсменка не попала в состав команды на Кубок IBU из-за двух пропусков тестирования.
«По информации, доступной в системе АДАМС для РАА «РУСАДА», на настоящий момент у спортсменки зарегистрирован один флажок от 8 июня 2019 года», — говорится в документе, подписанном главой РУСАДА Юрием Ганусом.
Ранее в пресс-службе СБР сообщили, что Глазырина все же вошла в состав национальной команды.