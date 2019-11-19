Медведева рассказала о лучшем выступлении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/103/12606103/RIAN_5986513.HR-pic905-895x505-99150.jpg">

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своем лучшем выступлении.

«Командный чемпионат мира, который прошел в Японии. Там я побила три мировых рекорда. И тогда я абсолютно не нервничала. Вышла и сделала все элементы настолько хорошо, что сама была немного в шоке», - заявила фигуристка в интервью Первому каналу.

19 ноября Медведева отпраздновала 20-летие. За время выступления во взрослом катании она взяла две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Ранее Медведева назвала самый раздражающий вопрос от журналистов.