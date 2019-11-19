Дзюба поделился планами на Евро-2020

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Форвард сборной России Артем Дзюба высказал мнение относительно чемпионата Европы — 2020.

Турнир пройдет будущим летом.

Капитан национальной команды уверен, что ему и партнерам по силам выйти из группы и дойти до четвертьфинала.

«Да, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать, однако нужно решать проблемы по мере их поступления, понять, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал.

На чемпионате мира ведь был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда: как минимум два матча мы проведем в Петербурге, для нас это огромное подспорье», — цитирует Дзюбу официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Дзюба желает стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.