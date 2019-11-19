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Определились 19 из 24 участников предстоящего Евро-2020.

После матчей минувшего игрового дня, к сборным России, Украины, Турции, Франции, Испании, Италии, Финляндии, Швеции, Бельгии, Польши, Германии, Голландии, Англии, Чехии, Португалии, Австрии и Хорватии присоединились команды Швейцарии и Дании.

Напомним, что сборная России уже узнала первого соперника на групповом турнире, который пройдет в июне следующего года. Подопечные Станислава Черчесова проведут матч с датчанами.

Жеребьевка финального турнира состоится 30 ноября в Венгрии.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился ожиданиями от матча против национальной команды России в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020.