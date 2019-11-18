РУСАДА не получало письмо с рекомендациями по соответствию

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не получало от Всемирного антидопингового агентства (WADA) письмо с рекомендациями по соответствию, сообщает РИА «Новости».

Об этом проинформировала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. При этом 18 ноября появилась информация о том, что исполком международной организации будет рассматривать вопрос о соответствии российского агентства 9 декабря.

«Не думаю, что от РУСАДА кто-то будет на заседании исполкома. Это закрытое мероприятие», — добавила Пахонцкая.

Ранее сообщалось, что исполком WADA рассмотрит вопрос РУСАДА 9 декабря.