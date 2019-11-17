Определились 16 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

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Сборные Австрии, Германии, Нидерландов и Хорватии обеспечили себе участие в финальном этапе чемпионата Европы 2020 года.

Всего определились 16 из 24 участников турнира. Отборочный этап также успешно прошли команды России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции и Финляндии.

Финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет в 12 городах континента. Жеребьевка группового этапа Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Северной Ирландии.