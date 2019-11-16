Сборная России уступила Бельгии в домашнем матче отбора Евро-2020

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Сборная России встретилась с национальной командой Бельгии в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.

Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». «Газета.Ru» провела его текстовую онлайн-трансляцию.

Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу бельгийцев. Они распечатали ворота уже на 19-й минуте благодаря голу полузащитника Торгану Азару. Через несколько минут дубль оформил его брат — вингер Эден Азар. Во втором тайме счет увеличил Ромелу Лукаку он получил передачу из центра и прострелил российского вратаря Маринато Гилерме. Однако на 79-й минуте гол престижа оформил защитник Георгий Джикия.

Несмотря на поражение, Россия выйдет на Евро-2020 за счет побед в предыдущих встречах. Лидирующая в турнирной таблице бельгийская команда также является обладательницей путевки на основной турнир.

Ранее сообщалось, что Эден Азар стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии.

Футбол. Чемпионат Европы — 2020

Россия — Бельгия — 1:4

Голы: 0:1 — Азар, 19; 0:2 — Азар, 31; 0:3 — Азар, 40; 0:4 — Лукаку, 72; 1:4 — 79.