Алексей Миранчук может переехать в испанский чемпионат
Полузащитник столичного «Локомотива» Алексей Миранчук может переехать в испанский чемпионат. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, 24-летним игроком национальной сборной России интересуется андалусийская «Севилья» и «Валенсия». Миранчук находится в шорт-листе обеих команд.
Напомним, что в составе «летучих мышей» уже есть один россиянин — Денис Черышев.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов воспитанник «железнодорожников» сумел дважды поразить ворота туринского «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» назвал стоимость братьев Миранчуков.