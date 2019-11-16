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Полузащитник столичного «Локомотива» Алексей Миранчук может переехать в испанский чемпионат. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 24-летним игроком национальной сборной России интересуется андалусийская «Севилья» и «Валенсия». Миранчук находится в шорт-листе обеих команд.

Напомним, что в составе «летучих мышей» уже есть один россиянин — Денис Черышев.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов воспитанник «железнодорожников» сумел дважды поразить ворота туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» назвал стоимость братьев Миранчуков.