Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу немца.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стоит отметить, что для россиянина это поражение стало третьим на турнире. До этого он проиграл греческому теннисисту Стефану Циципасу и испанскому спортсмену Рафаэлю Надалю.
Ранее сообщалось, что Надаль обыграл Циципаса и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал ATP Finals.