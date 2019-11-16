Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу немца.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что для россиянина это поражение стало третьим на турнире. До этого он проиграл греческому теннисисту Стефану Циципасу и испанскому спортсмену Рафаэлю Надалю.

Ранее сообщалось, что Надаль обыграл Циципаса и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал ATP Finals.