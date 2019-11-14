<img src="//img.gazeta.ru/files3/812/12780812/ecd678b984bc2b52cc03954e01c39054-pic905-895x505-31992.jpg">

Российская фигуристка Александра Трусова заявила четыре четверных прыжка на этап Гран-при в Москве, передает «Чемпионат.com».

Как сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), в произвольной программе ученица российского тренера Этери Тутберидзе намерена исполнить четверной сальхов, четверной лутц, а также каскады четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Этап Гран-при в Москве пройдет на арене «Мегаспорт» с 15 по 17 ноября.

На этапе в Канаде Трусова установила мировой рекорд по баллам в произвольной программе и по сумме баллов за два проката.

Ранее сообщалось, что Трусова заявила о желании выступить в мужском фигурном катании.