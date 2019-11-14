Трусова заявила четыре четверных прыжка на этап Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова заявила четыре четверных прыжка на этап Гран-при в Москве, передает «Чемпионат.com».
Как сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), в произвольной программе ученица российского тренера Этери Тутберидзе намерена исполнить четверной сальхов, четверной лутц, а также каскады четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.
Этап Гран-при в Москве пройдет на арене «Мегаспорт» с 15 по 17 ноября.
На этапе в Канаде Трусова установила мировой рекорд по баллам в произвольной программе и по сумме баллов за два проката.
Ранее сообщалось, что Трусова заявила о желании выступить в мужском фигурном катании.