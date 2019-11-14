Трусова заявила о желании выступить в мужском фигурном катании

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Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Александра Трусова заявила, что готова выступить в мужском фигурном катании.

«Можно с ними посоревноваться, потому что у них можно прыгать четверной в короткой», — сказала Трусова в интервью Olympic Channel.

В нынешнем сезоне ученица российского тренера Этери Тутберидзе стала победительницей этапа Гран-при в Канаде.

Помимо серебра первенства страны, Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также победительницей финала юниорского Гран-при.

Ранее известный российский тренер Татьяна Тарасова высказалась об идее ввести в короткую программу в женском одиночном катании четверные прыжки.