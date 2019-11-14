Трусова заявила о желании выступить в мужском фигурном катании
Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Александра Трусова заявила, что готова выступить в мужском фигурном катании.
«Можно с ними посоревноваться, потому что у них можно прыгать четверной в короткой», — сказала Трусова в интервью Olympic Channel.
В нынешнем сезоне ученица российского тренера Этери Тутберидзе стала победительницей этапа Гран-при в Канаде.
Помимо серебра первенства страны, Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также победительницей финала юниорского Гран-при.
Ранее известный российский тренер Татьяна Тарасова высказалась об идее ввести в короткую программу в женском одиночном катании четверные прыжки.