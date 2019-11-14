В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу

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Тело армянского спортсмена Ашота Боляна обнаружили вчера, 13 ноября . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что трагедия произошла на юго-западе Москвы, где и проживал 40-летний атлет. Его тело нашел сосед, который во время парковки заметил труп в свете фар. Боляна застрелили на парковочной площадке рядом с его же машиной.

Напомним, что спортсмен является 17-кратным чемпионом мира по тайскому боксу в различных международных организациях, а также обладателем Кубка мира и Азии.

Болян также является рекордсменом по скорости нанесения ударов: за секунду он произвел 11 ударов, из которых восемь руками и три ногами.

Ранее сообщалось, что непобежденного бойца Абсолютного бойцовского турнира (UFC) из России арестовали по делу о похищении человека.