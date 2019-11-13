Российский боец: на Кавказе с Макгрегора сняли бы последние трусы

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Экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинов высказался о недавнем визите в Москву бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора, передает «Чемпионат».

В ходе пресс-конференции в столице ирландец оскорбил дагестанцев и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Почему он приезжает сюда и так отзывается о народах России? Кто он такой? За этот поступок надо спрашивать. Если бы он так сказал в Дагестане, на Кавказе в целом, его бы не выпустили, пока не сняли последние трусы. И не так уж и важно, ОМОН или не ОМОН. Его бы не выпустили.

Моя реакция, если бы встретил его на улице? Лучше нам не видеться», — цитирует Багаутинова YouTube-канал Ибракадабра.

Ранее менеджер Хабиба рассказал о следующем поединке Магомедшарипова.