Экс-тренер ЦСКА высказался о вероятном возвращении Акинфеева в сборную

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном возвращении капитана армейцев Игоря Акифнеева в сборную России на чемпионат Европы — 2020, передает «Советский спорт».

В последнее время СМИ информируют, что голкипер может вернуться в команду после того, как завершил карьеру в сборной осенью 2018 года. Сообщалось также, что Акинфеева уговаривал лично главный тренер команды Станислав Черчесов, а голкипер ответил отказом.

«Я не знаю, уговаривал ли Черчесов Игоря. Но решение Акинфеева покинуть сборную после чемпионата мира было сугубо личным. И только он может решить, возвращаться или нет. Никто на Игоря повлиять не сможет», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Нигматуллин не верит в возвращение Акинфеева в сборную.