Официально объявлена дата перенесенного матча «Барселона» — «Реал»
Руководство чемпионата Испании официально назначило дату перенесенного матча между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом», сообщает «Чемпионат.com».
Матч состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 18 декабря. Игра начнется в 22.00 по московскому времени (20.00 по местному).
«Эль Классико» должно было состояться 26 октября, но встреча была перенесена из-за беспорядков, которые проходили в Каталонии.
Ранее Неймар вновь заявил о желании вернуться в «Барселону».