Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду

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Футболисты туринского «Ювентуса» ждут извинений от португальского нападающего Криштиану Роналду за его поведение, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, игроки остались недовольны поведением футболиста во время матча чемпионата Италии против «Милана» (1:1). Наставник туринского клуба Маурицио Сарри принял решение заменить форварда на 55-й минуте, однако тому такое развитие событий не понравилось. Он не пожал тренеру руку, когда уходил с поля, а также уехал со стадиона до окончания матча.

Руководство команды приняло решение не принимать никакие санкции в отношении Роналду, однако призвало его агента Жорже Мендеша провести с футболистом беседу на этот счет.

Ранее экс-игрок сборной Италии раскритиковал поведение Роналду.