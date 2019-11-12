Тихонов подверг жесткой критике президента СБР

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Известный советский биатлонист Александр Тихонов подверг жесткой критике президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева. Об этом сообщает его личный блог.

По его словам, нынешний руководитель безрезультатно отбивает пороги различных организаций, в надежде получить хоть какую-то копейку от потенциальных спонсоров.

«У Драчева царит абсолютная безграмотность и отсутствие хоть какой-либо конкретики. Он разъезжает по всей России для того, чтобы найти финансирование и поддержку. При этом на глазах разваливается вся федерация — из-за невыплаты зарплат уволились главный врач и научный сотрудник», — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) заключил соглашение с антидопинговым отделом (ADD) Спортивного арбитражного суда (CAS).