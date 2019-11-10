Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Арсеналом»
Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче 16-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Сердар Азмун. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 16 туров «Зенит» (36 очков) лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Арсенал» (19) располагается на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Зенит» определились с составами на матч чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1
Голы: 0:1 — Азмун, 63.