UFC не будет проводить бои с чемпионами других организаций

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Сегодня, 10 ноября, прошла пресс-конференция приуроченная к турниру Fight Night 163, проводимому под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Напомним, что бойцовский вечер проходил вчера, 9 ноября, в Москве. Главным событием соревнований, проходивших на «ЦСКА Арене», стал бой Забита Магомедашарипова с американцем Келвином Каттаром. Со-главным поединком было сражение между россиянином Александром Волковым и бойцом из США Грегом Харди.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, будут ли проводить в UFC бои с чемпионами других промоушенов.

«UFC не интересно проводить бои с чемпионами других организаций», — цитирует вице-президента UFC Дэвида Шоу корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в UFC оценили вероятность проведения детских боев.