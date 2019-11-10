UFC не будет проводить бои с чемпионами других организаций
Сегодня, 10 ноября, прошла пресс-конференция приуроченная к турниру Fight Night 163, проводимому под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Напомним, что бойцовский вечер проходил вчера, 9 ноября, в Москве. Главным событием соревнований, проходивших на «ЦСКА Арене», стал бой Забита Магомедашарипова с американцем Келвином Каттаром. Со-главным поединком было сражение между россиянином Александром Волковым и бойцом из США Грегом Харди.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, будут ли проводить в UFC бои с чемпионами других промоушенов.
«UFC не интересно проводить бои с чемпионами других организаций», — цитирует вице-президента UFC Дэвида Шоу корреспондент «Газеты.Ru».
Ранее сообщалось, что в UFC оценили вероятность проведения детских боев.