Появилось видео победного проката Щербаковой на этапе Гран-при в Китае
Опубликовано видео победного проката действующей чемпионки России по фигурному катанию Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Китае.
15-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала в сумме за два дня соревнований 226,04 балла.
Произвольную программу можно посмотреть на сайте Первого канала.
Газета.Ru вела текстовую онлайн-трансляцию этого события.
Ранее сообщалось, что Щербакова высказалась после своей победы на китайском этапе Гран-при по фигурному катанию.