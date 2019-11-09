Появилось видео победного проката Щербаковой на этапе Гран-при в Китае

Опубликовано видео победного проката действующей чемпионки России по фигурному катанию Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Китае.

15-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала в сумме за два дня соревнований 226,04 балла.

Произвольную программу можно посмотреть на сайте Первого канала.

Газета.Ru вела текстовую онлайн-трансляцию этого события.

Ранее сообщалось, что Щербакова высказалась после своей победы на китайском этапе Гран-при по фигурному катанию.