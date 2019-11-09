Мбаппе не заинтересован в новом контракте с «ПСЖ», сообщает источник

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Французский «Пари Сен-Жермен» может остаться без одного из главных игроков команды — форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe.

Как утверждает источник, парижане хотят продлить контракт с нападающим, при этом понимая, что для 20-летнего француза этот вариант не является приоритетным. Также сообщается, что руководство «ПСЖ» готово поднять зарплату Мбаппе до уровня бразильского одноклубника Неймара, который в год получает более $33 млн.

Впервые о желании покинуть клуб Мбаппе сообщил после поражения парижан в матче 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «ПСЖ» уступил «Манчестер Юнайтед». Вероятно, очередной провал клуба в ЛЧ может стать последней каплей для француза.

Напомним, что контракт форварда с чемпионами Франции рассчитан до лета 2020 года. В сезоне-2019/20 он записал на свой счет 11 голов и четыре результативные передачи за 15 встреч на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что форвард «Брюгге» отстранен от матчей из-за незабитого пенальти «ПСЖ».