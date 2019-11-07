«Краснодар» и «Трабзонспор» объявили составы на матч Лиги Европы
«Краснодар» и турецкий «Трабзонспор» объявили составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Стартовый состав «Краснодара»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Петров, Рамирес, Фернандеш, де Вильена, Ольссон, Стоцкий, Сулейманов, Ари.
Стартовый состав «Трабзонспора»: Кардешлер, Хоссейни, Кампи, Фернандеш, Асан, Дурсун, Черекчи, Эрдоган, Авдияй, Джанбаз, Акпынар.
Встреча пройдет в Краснодаре. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.55 мск.
Ранее сообщалось, что форвард «Трабзонспора» рассказал об ожиданиях от матча с «Краснодаром».