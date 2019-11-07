Родриго и Сон Хын Мин – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был опубликован список игроков-претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Список состоит из четырех футболистов, которым относятся форвард мадридского «Реала» Родриго, защитник немецкой «Боруссии» Ашраф Хакими, вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас, а также хавбек «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин.
Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.