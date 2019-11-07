Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук смог повторить достижение форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду времен выступлений за мадридский «Реал».

Как и португальский нападающий, хавбек «железнодорожников» смог поразить ворота «Юве» как в домашнем, так и в гостевом матчах Лиги чемпионов.

Напомним, что вчера, 6 ноября, в Москве прошел матч четвертого тура группового этапа ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «бьянконери». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что за все две встречи «Старой сеньоры» с «Локо», Роналду так и не смог поразить ворота москвичей, однако команда все же обыграла подопечных Юрия Семина, причем с одинаковым счетом — 2:1.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» дома уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов.