Глушаков извинился перед «Спартаком» за грязь

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Бывший полузащитник московского «Спартака», ныне выступающий за грозненский «Ахмат» Денис Глушаков принес извинения болельщикам столичной команды за то, что происходило за то время, пока он выступал в стане красно-белых.

В инстаграме футболист опубликовал пост, в котором рассказал о своем недавнем интервью.

«Я рассказал все так, как есть. Сказал все то, о чем я не мог говорить раньше. Рассказал, как видел ситуацию!

Могу лишь извиниться перед всеми за всю ту грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года», — написал Глушаков в соцсети.

Хавбек покинул стан красно-белых в мае 2019 года. Сообщалось, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Уже летом этого же года спортсмен подписал контракт с «Ахматом», который теперь защищает в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

Вместе со «Спартаком» он становился чемпионом России сезона-2016/17.

Ранее напавший на Глушакова фанат отверг информацию о ставках.