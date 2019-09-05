Глушаков извинился перед «Спартаком» за грязь
Бывший полузащитник московского «Спартака», ныне выступающий за грозненский «Ахмат» Денис Глушаков принес извинения болельщикам столичной команды за то, что происходило за то время, пока он выступал в стане красно-белых.
В инстаграме футболист опубликовал пост, в котором рассказал о своем недавнем интервью.
«Я рассказал все так, как есть. Сказал все то, о чем я не мог говорить раньше. Рассказал, как видел ситуацию!
Могу лишь извиниться перед всеми за всю ту грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года», — написал Глушаков в соцсети.
Хавбек покинул стан красно-белых в мае 2019 года. Сообщалось, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Уже летом этого же года спортсмен подписал контракт с «Ахматом», который теперь защищает в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
Вместе со «Спартаком» он становился чемпионом России сезона-2016/17.
Ранее напавший на Глушакова фанат отверг информацию о ставках.
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Сегодня вышло мое интервью c @edim_sport. Я сказал все так как есть, о чем не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и Спартака последние полтора года! #глушаков #спартак #россия #футбол #рпл#интервью#fcsm #фкспартак#spartak