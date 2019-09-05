Глушаков рассказал, как Каррера стал главным тренером «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака», ныне выступающий за грозненский «Ахмат», Денис Глушаков рассказал об обстоятельствах, благодаря которым итальянский тренер Массимо Каррера возглавил московский клуб.
«Все начиналось с того, что после увольнения Аленичева решался вопрос, придет ли в команду Бердыев. Что-то не получилось. В то же время на базу приехали Жирков, Измайлов и руководство. Собрали костяк команды для совещания. Наше коллективное мнение было такое: «Сезон начинается, если сейчас трудно определиться, кто будет тренером, назначайте Карреру. Мы готовы взять ответственность на себя, лишь бы никто не лез в команду и не мешал», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
«Тогда у нас был хороший коллектив, Массимо классно настраивал, Пилипчук — очень крут в тактике. Еще мы просили оставить Хавьера и Джанлуку. И говорили: «Если что, валите все на нас». И все было нормально: полгода улыбались, работали с удовольствием, тренер советовался с игроками. Нам было приятно, что спрашивают наше мнение», — добавил Глушаков.
Ранее Глушаков поделился мнением о том, что послужило причиной неудачных результатов в московском «Спартаке» в период, когда в клубе числились он, главный тренер Массимо Каррера, а также его ассистенты.