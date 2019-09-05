Глушаков рассказал, как Каррера стал главным тренером «Спартака»

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Бывший полузащитник «Спартака», ныне выступающий за грозненский «Ахмат», Денис Глушаков рассказал об обстоятельствах, благодаря которым итальянский тренер Массимо Каррера возглавил московский клуб.

«Все начиналось с того, что после увольнения Аленичева решался вопрос, придет ли в команду Бердыев. Что-то не получилось. В то же время на базу приехали Жирков, Измайлов и руководство. Собрали костяк команды для совещания. Наше коллективное мнение было такое: «Сезон начинается, если сейчас трудно определиться, кто будет тренером, назначайте Карреру. Мы готовы взять ответственность на себя, лишь бы никто не лез в команду и не мешал», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

«Тогда у нас был хороший коллектив, Массимо классно настраивал, Пилипчук — очень крут в тактике. Еще мы просили оставить Хавьера и Джанлуку. И говорили: «Если что, валите все на нас». И все было нормально: полгода улыбались, работали с удовольствием, тренер советовался с игроками. Нам было приятно, что спрашивают наше мнение», — добавил Глушаков.

Ранее Глушаков поделился мнением о том, что послужило причиной неудачных результатов в московском «Спартаке» в период, когда в клубе числились он, главный тренер Массимо Каррера, а также его ассистенты.