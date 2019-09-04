Хабиб рассказал о плане по бой с Порье

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о плане по бой против американца Дастина Порье.

«Порье — жесткий соперник. У него большой опыт в UFC. Но когда я зайду в клетку, мой план — заставить его устать, а затем сдаться», — цитирует спортсмена Sport24.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Нурмагомедов завоевал чемпионский титул в поединке против ирландца Конора Макгрегора. Российский боец одержал 27 побед в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.

Порье является временным чемпионом организации в легком весе. У него 25 побед и пять поражений.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отменил тренировку ради общения с фанатами.