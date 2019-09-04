Хабиб рассказал о плане по бой с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о плане по бой против американца Дастина Порье.
«Порье — жесткий соперник. У него большой опыт в UFC. Но когда я зайду в клетку, мой план — заставить его устать, а затем сдаться», — цитирует спортсмена Sport24.
Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Нурмагомедов завоевал чемпионский титул в поединке против ирландца Конора Макгрегора. Российский боец одержал 27 побед в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.
Порье является временным чемпионом организации в легком весе. У него 25 побед и пять поражений.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отменил тренировку ради общения с фанатами.