Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии

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Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.

По информации издания, с заявлением в полицию Гамбурга обратилась девушка экс-спортсмена. Она предоставила 15 фотографий с детской порнографией, которые, по ее словам, Метцельдер прислал ей на телефон.

У бывшего игрока были изъяты телефон и компьютер. Сам Метцельдер не был задержан. Отмечается, что расследование продолжается. В настоящее время идет сбор улик.

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