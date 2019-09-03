Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
По информации издания, с заявлением в полицию Гамбурга обратилась девушка экс-спортсмена. Она предоставила 15 фотографий с детской порнографией, которые, по ее словам, Метцельдер прислал ей на телефон.
У бывшего игрока были изъяты телефон и компьютер. Сам Метцельдер не был задержан. Отмечается, что расследование продолжается. В настоящее время идет сбор улик.
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