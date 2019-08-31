Чемпион мира Формулы-1 высказался о трагической смерти Юбера

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Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон высказался по поводу трагической гибели французского пилота Формулы 2 Антуана Юбера.

На одном из поворотов в ходе гонки на этапе в Бельгии случилась авария с участием трех гонщиков — Хуана Мануэля Корреа, Марино Сато и самого Юбера.

За жизнь француза боролись врачи, однако спасти его так и не удалось. О состоянии Корреа известно немного. По словам пресс-службы Международной автомобильной федерации (ФИА), его состояние стабильно. Японский гонщик Сато покинул место ДТП самостоятельно.

«Опустошающая новость из Спа. Суперталантливый Антуан Юбер скончался от травм после аварии в гонке Формулы-2. Покойся с миром, чемпион», — написал британец в своем твиттер-аккаунте.

Ранее сообщалось, что французский пилот скончался после аварии на этапе Формулы 2.