Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы

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В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

На церемонии определились соперники двух российских команд — «Краснодара» и московского ЦСКА.

Так, соперниками «быков» по итогам жеребьевки стали швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор». Армейцам придется встретиться в рамках Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем».

Первый тур турнира пройдет уже 19 сентября. Последний — 12 декабря. Финал сезона-2019/20 запланирован на 27 мая и пройдет на PGE Arena в Гданьске, Польша.

Ранее главный тренер «Краснодара» поделился мнением о жребии Лиги Европы.