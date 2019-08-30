9-летняя дочь экс-главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике умерла от рака

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Хана Энрике, дочь экс-главного тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике, умерла от рака в возрасте девяти лет, сообщает Sport24.

Заявление об этом бывший рулевой каталонского клуба опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Наша дочь Ксана скончалась сегодня днем в возрасте 9 лет, после пяти месяцев напряженной борьбы с остеосаркомой (рак костей). Мы благодарим вас за всю любовь, полученную за эти месяцы, и ценим ваше понимание.», — говорится в сообщении.

«Мы будем очень сильно по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью. Отдыхай, Ксанита», — добавил 49-летний специалист.

Стоит отметить, что пост наставника национальной команды Испании Энрике покинул в мае текущего года как раз в связи с болезнью дочери. В бытность тренером «Барселоны» он выигрывал все внутренние турниры страны, а также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

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