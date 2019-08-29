Стал известен лучший вратарь Лиги чемпионов сезона-2018/19
В Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Так, во время жеребьевки был определен лучший голкипер прошлого сезона турнира. Им стал вратарь английского «Ливерпуля» Алисон Бекер.
В голосовании 26-летний футболист обошел игрока английского «Тоттенхэма» Уго Льориса и защищающего ворота испанской «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.
Ранее стал известен стартовый состав московского «Спартака» на ответный матч с португальской «Брагой» в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.