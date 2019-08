Неймар вернулся к тренировкам в составе «ПСЖ»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар вернулся к тренировкам в составе парижан. Об этом сообщает Get French Football News.

В своем твиттере источник опубликовал видео с тренировочной базы французской команды. В ролике бразилец занимается вместе с одноклубниками.

Таким образом, слухи о переходе форварда в стан каталонской «Барселоны» были окончательно опровергнуты.

Недавно итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что сине-гранатовые смогли договориться с парижанами о трансфере Неймара, о чем они должны объявить в ближайшее время.

В составе «Барсы» футболист выступал с 2013 по 2017 год. «ПСЖ» купили его у каталонцев за €222 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» опроверг информацию о переходе Неймара в «Барселону».

In the meantime, Neymar is training with his PSG team-mates as normal. (@nicopaillard) pic.twitter.com/RKMaGmUi08