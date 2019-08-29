Неймар вернулся к тренировкам в составе «ПСЖ»
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар вернулся к тренировкам в составе парижан. Об этом сообщает Get French Football News.
В своем твиттере источник опубликовал видео с тренировочной базы французской команды. В ролике бразилец занимается вместе с одноклубниками.
Таким образом, слухи о переходе форварда в стан каталонской «Барселоны» были окончательно опровергнуты.
Недавно итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что сине-гранатовые смогли договориться с парижанами о трансфере Неймара, о чем они должны объявить в ближайшее время.
В составе «Барсы» футболист выступал с 2013 по 2017 год. «ПСЖ» купили его у каталонцев за €222 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» опроверг информацию о переходе Неймара в «Барселону».
In the meantime, Neymar is training with his PSG team-mates as normal. (��@nicopaillard) pic.twitter.com/RKMaGmUi08— Get French Football News (@GFFN) 29 августа 2019 г.