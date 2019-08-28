Порье пообещал дочери принести домой чемпионский пояс UFC

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Временный чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) американец Дастин Порье поделился видеозаписью со своей дочерью в инстаграме.

На видео девочка веселится и кричит: «Папа-чемпион».

7 сентября в Абу-Даби пройдет титульный поединок американца с российским чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я принесу домой чемпионский пояс для тебя, малышка», — подписал публикацию в соцсети Порье.

Ранее сообщалось, что в преддверии боя с Порье UFC опубликовал в ютубе видео поединка Хабиба с Элом Яквинтом.