Хачанов проиграл в первом круге US Open

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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.

Во встрече первого раунда девятая ракетка мира проиграл представителю Канады Вашеку Поспишилу со счетом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6. Продолжительность матча составила 3 часа 53 минуты.

В следующем круге канадец сыграет с американцем Теннисом Сангреном.

Ранее сообщалось, что четвертая ракетка мира вылетел из US Open.

Теннис. US Open. 1-й круг

Карен Хачанов (Россия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6