Хачанов проиграл в первом круге US Open
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.
Во встрече первого раунда девятая ракетка мира проиграл представителю Канады Вашеку Поспишилу со счетом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6. Продолжительность матча составила 3 часа 53 минуты.
В следующем круге канадец сыграет с американцем Теннисом Сангреном.
Ранее сообщалось, что четвертая ракетка мира вылетел из US Open.
Теннис. US Open. 1-й круг
Карен Хачанов (Россия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6