Медведева станет послом олимпийской команды России на ОИ-2020

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Российская фигуристка Евгения Медведева станет послом команды России на Олимпийских Играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

О новой должности спортсменки было объявлено 27 августа на пресс-конференции в Москве.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Медведевой.

По мнению президента Олимпийского комитета страны Павла Колобкова, выбор фигуристки логичен.

В 2016 и 2017 годах году Медведева стала чемпионкой мира и Европы под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В 2018 году она прервала сотрудничество с наставницей и стала заниматься с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Ранее сообщалось, что за год цены на билеты на Гран-при России увеличились на 150%.