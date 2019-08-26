Фанат выпал на гоночную трассу и едва не попал под машину

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Болельщик упал на трассу и едва не погиб под колесами пилота команды Citroen Мэдса Остберга, передает «Чемпионат.com».

Инцидент произошел во время ралли Германии. Гонщик успел среагировать и объехать поклонника автоспорта.

«Этому мужчине повезло. Когда он упал, я появился на трассе со скоростью около 150 километров в час. К счастью, я быстро отреагировал и избежал столкновения», — написал Остберг в твиттере.

Ранее сообщалось, что гонщик потерял память после аварии.