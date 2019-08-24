«Верона» нацелилась на игрока «Спартака»
Итальянский клуб «Верона» заинтересовалась полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым, сообщает Hellas News.
Команда освободила место одного из легионеров, когда отправила полузащитника из Буркина-Фасо Ива Батионо в аренду албанскому «Фламуртари».
По информации источника, «Верона» начала проявлять интерес к хавбеку еще в начале августа. Как сообщается, футболист летал в Италию для переговоров.
Глушенков выступает за «Спартак» с января 2019 года, когда перешел в московскую команду из «Чертаново».
Ранее сообщалось, что у экс-игрока «Спартака» диагностирован рак пищевода.