«Верона» нацелилась на игрока «Спартака»

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Итальянский клуб «Верона» заинтересовалась полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым, сообщает Hellas News.

Команда освободила место одного из легионеров, когда отправила полузащитника из Буркина-Фасо Ива Батионо в аренду албанскому «Фламуртари».

По информации источника, «Верона» начала проявлять интерес к хавбеку еще в начале августа. Как сообщается, футболист летал в Италию для переговоров.

Глушенков выступает за «Спартак» с января 2019 года, когда перешел в московскую команду из «Чертаново».

Ранее сообщалось, что у экс-игрока «Спартака» диагностирован рак пищевода.