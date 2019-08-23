Жена Овечкина поделилась фото сына после посещения салона

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Супруга капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась фотографиями сына.

На прошлой неделе, 18 августа общему ребенку пары исполнился один год.

На фотографиях можно увидеть, как мальчик впервые посещает парикмахерскую.

«Пришли на первую стрижку», —подписала одно из фото сына, опубликованное в сторис интсаграма, Шубская.

«Вам точно годик, молодой человек?!» — пошутила жена игрока сборной России, показав, как выглядит ребенок после стрижки.

Впервые лицо мальчика Овечкины показали, когда ему исполнился годик.

На вечеринке в честь дня рождения своего сына хоккеист спел с группой «Руки Вверх» хит «Крошка моя!»

Ранее сообщалось, что Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии по развитию спорта.