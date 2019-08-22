Ари рассказал о шансах «Краснодара» пройти «Олимпиакос»

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Нападающий российского клуба «Краснодара» Ари поделился мнением о шансах команды пройти «Олимпиакос» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, передает ТАСС.

Первый матч, который состоялся в Греции, завершился поражением «Краснодара» со счетом 0:4.

«Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол — тут все возможно. Вспомните пример с «Барселоной» и ПСЖ, никто не верил в испанцев», — заявил футболист.

Ответный матч состоится 27 августа.

Ранее экс-игрок «Краснодара» Владимир Быстров объяснил поражение от «Олимпиакоса».