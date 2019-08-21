КДК РФС отстранил Семака на два матча за оскорбление судьи

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации главного тренера петербургского «Зенита» Серегея Семака, передает Sport24.

Наставника сине-бело-голубых отстранили от деятельности из-за эпизода во время матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Один из тренеров петербургского клуба подошел к судье встречи и высказал им претензию. В это время Семак подошел и оттолкнул Виллиамв Де Оливейра со словами: «Не надо с этими козлами разговаривать».

В связи с этим и было вынесено решение о дисквалификации специалиста на два матча.

«Он лично присутствовал на заседании, пытался лично связаться с судьей, чтобы извиниться. Его извинения были приняты. Вообще, такое поведение Семау не свойственно. Он ни разу не посещал КДК — ни как тренер, ни как игрок.

В результате мы отстранили его от двух матчей. Один — условно, другой — официально. Также выписан штраф в размере 100 тысяч рублей и испытательный срок до конца сезона», — сообщил Григорьянц.

Ранее новичок «Зенита» Данил Круговой назвал причину перехода в стан петербуржцев из «Уфы».