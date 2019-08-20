Сехудо вновь бросил вызов Валентине Шевченко
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух легких дивизионах Генри Сехудо вновь бросил вызов чемпионке промоушена в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
Он также назвал турнир, в рамках которого хотел бы выйти в октагон со спортсменкой.
«Валентина Шевченко. Я и ты. Главный бой на UFC 246, битва за межгендерный чемпионский пояс. Проигравший оплачивает ужин», — написал боец смешанного стиля (MMA) в твиттере.
Недавно чемпионка организации опубликовала «отфотошопленные» фотографии, на которых он бьет Сехудо по лицу. В аккаунте бойца MMA появились фото, на которых он держит свои чемпионские пояса, а на футболка красуется надпись «Межгендерный чемпион».
Вероятность того, что этот поединок пойдет, крайне мала. Президент UFC Дана Уайт говорил, что считает эту идею идиотской.
Ранее сообщалось, что ирландский чемпион промоушена в двух весовых категория Конор Макгрегор назвал экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма иконой стиля.