Сехудо вновь бросил вызов Валентине Шевченко

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Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух легких дивизионах Генри Сехудо вновь бросил вызов чемпионке промоушена в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.

Он также назвал турнир, в рамках которого хотел бы выйти в октагон со спортсменкой.

«Валентина Шевченко. Я и ты. Главный бой на UFC 246, битва за межгендерный чемпионский пояс. Проигравший оплачивает ужин», — написал боец смешанного стиля (MMA) в твиттере.

Недавно чемпионка организации опубликовала «отфотошопленные» фотографии, на которых он бьет Сехудо по лицу. В аккаунте бойца MMA появились фото, на которых он держит свои чемпионские пояса, а на футболка красуется надпись «Межгендерный чемпион».

Вероятность того, что этот поединок пойдет, крайне мала. Президент UFC Дана Уайт говорил, что считает эту идею идиотской.

Ранее сообщалось, что ирландский чемпион промоушена в двух весовых категория Конор Макгрегор назвал экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма иконой стиля.