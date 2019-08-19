Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева
Названа дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает «Чемпионат.com».
По информации пресс-службы Алексеевского районного суда, заседание пройдет 6 сентября 2019 года.
8 мая Пресненским судом Москвы бывший игрок петербургского «Зенита» Кокорин и его младший брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Мамаев были осуждены по делу о двух драках в центре столицы.
Так, братья Кокорины были приговорены к полутора годам общей колонии, а полузащитник черно-зеленых — к году и пяти месяцам.
Недавно стало известно, что игрок сине-бело-голубых выйдет на свободу 7 декабря,а игрок «быков» — на месяц раньше, 6 ноября.
Ранее сообщалось, что жену Мамаева обманули на 75 тысяч рублей в инстаграме.