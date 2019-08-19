Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/867/12571867/Bez_imeni-1-pic905-895x505-86314.jpg">

Названа дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает «Чемпионат.com».

По информации пресс-службы Алексеевского районного суда, заседание пройдет 6 сентября 2019 года.

8 мая Пресненским судом Москвы бывший игрок петербургского «Зенита» Кокорин и его младший брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Мамаев были осуждены по делу о двух драках в центре столицы.

Так, братья Кокорины были приговорены к полутора годам общей колонии, а полузащитник черно-зеленых — к году и пяти месяцам.

Недавно стало известно, что игрок сине-бело-голубых выйдет на свободу 7 декабря,а игрок «быков» — на месяц раньше, 6 ноября.

Ранее сообщалось, что жену Мамаева обманули на 75 тысяч рублей в инстаграме.