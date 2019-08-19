Хабиб рассказал о настрое перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем настрое перед боем с американским бойцом смешанного стиля (MMA) Дастином Порье.
Встреча россиянина с американцем пройдет в Абу-Даби 7 сентября в рамках турнира UFC 242.
Об ожиданиях от встречи с Порье Нурмагомедов написал в инстаграме.
«Берут не силой, берут убежденностью», — написал в соцсети боец MMA.
В ближайшее время российский боец должен вылететь в Абу-Даби.
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