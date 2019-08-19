Хабиб рассказал о настрое перед боем с Порье

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем настрое перед боем с американским бойцом смешанного стиля (MMA) Дастином Порье.

Встреча россиянина с американцем пройдет в Абу-Даби 7 сентября в рамках турнира UFC 242.

Об ожиданиях от встречи с Порье Нурмагомедов написал в инстаграме.

«Берут не силой, берут убежденностью», — написал в соцсети боец MMA.

В ближайшее время российский боец должен вылететь в Абу-Даби.

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