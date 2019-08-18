Медведев выиграл турнир в Цинциннати

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Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати.

Соперником россиянина был представитель Германии Давид Гоффен.

Встреча завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу россиянина.

Первый сет остался за российским теннисистом — 7:6 (7:3). Изначально Медведев повел со счетом 4:1, однако потом его соперник завладел преимуществом и довел дело тай-брейка.

Во втором сете 23-летний россиянин выиграл со счетом 6:4, чуть не упустив победу в последнем гейме.

Таким образом, Медведев поднялся на пятую строчку мирового рейтинга.

Стоит отметить, что в полуфинале российский теннисист обыграл первую ракетку мира — сербского теннисиста Новака Джоковича.

Ранее Светлана Кузнецова проиграла Мэдисон Кис в финале теннисного турнира в Цинциннати.