Медведев выиграл турнир в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати.
Соперником россиянина был представитель Германии Давид Гоффен.
Встреча завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу россиянина.
Первый сет остался за российским теннисистом — 7:6 (7:3). Изначально Медведев повел со счетом 4:1, однако потом его соперник завладел преимуществом и довел дело тай-брейка.
Во втором сете 23-летний россиянин выиграл со счетом 6:4, чуть не упустив победу в последнем гейме.
Таким образом, Медведев поднялся на пятую строчку мирового рейтинга.
Стоит отметить, что в полуфинале российский теннисист обыграл первую ракетку мира — сербского теннисиста Новака Джоковича.
Ранее Светлана Кузнецова проиграла Мэдисон Кис в финале теннисного турнира в Цинциннати.