Макгрегор близок к получению штрафа и вызову в суд

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Бывший чемпион UFC в полулёгком и легком весе Конор Макгрегор претерпевает новые неудобства в связи с тем, что ударил пожилого человека, передает The Irish Sun.

Речь идет об инциденте, видеозапись которого не так давно появилась в интернете. На ней ирландец в баре наносит удар в спину пожилому мужчине за то, что тот отказывается пробовать его фирменный виски.

По информации издания, 31-летнему спортсмену вменяется в вину только нападение, так как для более серьезного обвинения местной прокуратуре не хватило доказательств. Боец будет вызван в Дублинский окружной суд. В случае, если Макгрегор проиграет дело, ему придется выплатить штраф.

Ранее сообщалось, что российский боец Хабиб Нурмагомедов призвал арестовать Макгрегора за инцидент в баре и назвал того безумцем.