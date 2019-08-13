«Краснодар» обыграл «Порту» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

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«Краснодар» одержал победу над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, также отличился Тонни де Вильена. У хозяев мячи забили бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш и Луис Диас.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча, прошедшая на домашней арене «быков», завершилась победой португальского клуба — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» отменил трансляцию матча «Порту» — «Краснодар».

Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Порту» (Порту, Португалия) — «Краснодар» (Краснодар, Россия) — 2:3

Голы: 0:1 — де Вильена, 3; 0:2 — Сулейманов, 13; 0:3 — Сулейманов, 34; 1:3 — Зе Луиш, 57; 2:3 — Диас, 76.