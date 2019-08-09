Захарова высказалась об олимпийской карте Японии с Южными Курилами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изображение четырех российских островов Южных Курил в составе Японии на официальном сайте Игр-2020 в Токио.

На карте маршрута олимпийского огня острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отображаются как территории, относящиеся к префектуре Хоккайдо.

«Такие действия явно не идут на пользу создания подобной атмосферы, но точно могу сказать, что ее отравляют. Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия?» — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Представитель ведомства отметила, что подобные инциденты мешают развитию отношений между Россией и Японией.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что изображение российских островов Южных Курил на карте Японии является заходом за «красную линию».